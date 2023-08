استودیوی فرام سافتور (From Software) تریلری ۵ دقیقه‌ای از بازی Armored Core VI: Fires of Rubicon به اشتراک گذاشته است که شامل اطلاعات جذابی از بازی می‌شود. شما در ادامه این ویدیو را مشاهده می‌کنید: بازی Armored Core 6: Fires of Rubicon در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۲ (۲۵ آگوست ۲۰۲۳) برای پلی استیشن ۴، پلی […]

تریلر جدید Armored Core VI: Fires of Rubicon به داستان، گیم‌پلی و ماموریت‌ها می‌پردازد محمد حسین کریمی ۲ شهریور ۱۴۰۲ - 18:40