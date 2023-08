در تیزر تبلیغاتی جدید بازی Armored Core VI: Fires of Rubicon شاهد حضور بازیگر مشهور هالیوود و سریال The Boys، کارل اربن (Karl Urban)، هستیم. تیزر تبلیغاتی منتشر شده را در ادامه مشاهده می‌کنید: بازی Armored Core 6: Fires of Rubicon در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۲ (۲۵ آگوست ۲۰۲۳) برای پلی استیشن ۴، پلی استیشن […]

تبلیغ جدید Armored Core VI: Fires of Rubicon با حضور کارل اربن محمد حسین کریمی ۲ شهریور ۱۴۰۲ - 20:40