انتشار ویدیو تبلیغاتی جدید از سریال The Continental

در تازه‌ترین ویدیو منتشر شده از سریال The Continental شاهد صحبت بازیگران و سکانس‌های دیده نشده‌ جدیدی هستیم.

پس از پایان کشتارهای جان ویک حال نوبت به هتل کانتیننتال رسیده تا طرفداران این فرنچایز با سرگذشت مدیر و عوامل آن در مجموعه‌ای تلویزیونی آشنا شوند. سریالی تحت عنوان The Continental: From The World of John Wick (کانتیننتال: از جهان جان ویک) که جنبه دیده نشده‌ای از فرنچایز جان ویک را برای مخاطبین از طریق سرویس پیکاک به تصویر خواهد کشید.

این هتل در طی فیلم‌های جان ویک به عنوان مقر و استراحتگاه آدمکش‌های خطرناکی شناخته شده که با تمام بی‌رحمی‌هایی که دارند اما باید تابع قوانین سازمان خود بوده و از به راه انداختن خون و خونریزی در آن جلوگیری کنند. حال به لطف مجموعه تلویزیونی The Continental: From The World of John Wick می‌توانیم به دهه ۷۰ میلادی رفته و نخستین روزهای مدیریت وینستون اسکات جوان را شاهد باشیم.

در ادامه می‌توانید به مشاهده ویدیو تبلغیاتی جدید این سریال بپردازید که حاوی سکانس‌های جالب توجهی می‌باشد.

دانلود ویدیو

سریال The Continental: From The World of John Wick با حضور بازیگرانی نظیر مل گیبسون، هوبرت پوینت، جسیکا آلن در تاریخ ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) از طریق سرویس پیکاک در دسترس مخاطبین قرار خواهد گرفت.

منبع: کولایدر