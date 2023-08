پروسه ساخت بازی Lords of the Fallen به پایان رسید

شرکت سی‌آی گیمز (CI Games) و استودیوی هکس‌ورکز (Hexworks) از گلد شدن یا به عبارت دیگر، به پایان رسیدن مراحل ساخت بازی اکشن نقش‌آفرینی سولزلایک Lords of the Fallen خبر دادند. بازی Lords of the Fallen در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۱ مهر ۱۴۰۲) در دسترس دارندگان کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس […]

