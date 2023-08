Shadow of the Erdtree تاریخ انتشار مشخصی ندارد، اما با این حال، بهترین فرصت برای حضور دوباره‌ی شخصیت‌هایی کلیدی از بازی Elden Ring است. میراث Elden Ring هنوز به پایان راه نرسیده، زیرا همچنان قرار است DLC مورد انتظار Shadow of the Erdtree را در آینده‌ای نامعلوم دریافت کند. با ارتقای ژانر سولزبورن (Soulsborne) و […]

تمام شخصیت‌هایی که احتمالاً در بستۀ الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring حضور خواهند داشت علیرضا محمدی ۳ شهریور ۱۴۰۲ - 16:32