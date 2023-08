اعتصابات بازیگران و نویسندگان سبب شده تا کمپانی برادران وارنر اکران پروژه‌های سینمایی مورد انتظار خود همچون دنباله Dune را با تاخیر مواجه نماید.

سال ۲۰۲۳ میلادی برای دست اندرکاران سینما و تلویزیون هالیوود با تراژدی بزرگی همراه بوده است. عدم ارائه دستمزد منصفانه و پیشرفت هوش مصنوعی، فیلم‌نامه‌نویسان را وادار کرد تا از چند ماه پیش اعتصاباتی سراسری را آغاز نمایند و عدم رسیدگی به خواسته‌های عادلانه‌شان، بازیگران هالیوودی را نیز به این اعتصابات اضافه کرد تا شاهد جنجال‌های حقوقی و رسانه‌ای بسیار بزرگی باشیم که از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون بی‌سابقه بوده است.

این مسئله نه تنها پروژه‌های در حال ساخت بسیاری را به تعطیلی کشانده که برای سال‌های آینده هالیوود دردساز خواهد شد، بلکه ضرر و زیان‌های مالی بسیاری را نیز برای کمپانی‌های فیلم و سریال‌سازی در پی خواهد داشت که در ادامه شاهد توقیف همیشگی بسیاری از پروژه‌های کوچک و بزرگ خواهیم بود. نخستین ترکش چنین اتفاقی دامین‌گیر آخرین ساخته جاناتان نولان یعنی The Peripheral (کالبد) شد که علی‌رغم ایده جذاب و تعداد مخاطبین قابل توجهی که داشت اما به سبب اعتصابات پس از پخش تنها ۱ فصل به کار خود پایان داد.

حال پروژه‌های در شرف اکران سینمای هالیوود نیز با مشکل مواجه شده و کمپانی برادران وارنر که صاحب پرفروش‌ترین فیلم سینمایی سال ۲۰۲۳ میلادی یعنی Barbie (باربی) می‌باشد، نخستین کمپانی‌ای به شمار می‌رود که تاثیر اعتصابات را متحمل شده است. زیرا ۳ عدد از پروژه‌های مهم و مورد انتظار آن‌ها با تاخیری قابل توجه مواجه شده است.

این ۳ پروژه عباتند از Dune: Part Two (تلماسه: بخش دوم)، Godzilla X Kong: The New Empire (گودزیلا در برابر کونگ: امپراتوری جدید) و Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (ارباب حلقه‌ها: نبرد برای روهیرم) که همگی به ماه‌های مختلفی از سال ۲۰۲۴ میلادی انتقال پیدا کرده‌اند.

بدین صورت که فیلم‌های Dune: Part Two از تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۳ به ۱۵ مارس ۲۰۲۴ (۲۵ اسفند) و Godzilla X Kong: The New Empire از ۱۵ مارس ۲۰۲۴ به ۱۲ آوریل ۲۰۲۴ (۲۴ فروردین ۱۴۰۳) و انیمیشن The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim از ۱۲ آوریل ۲۰۲۴ به ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴ (۲۳ آذر ۱۴۰۳) موکول گشته و در تاریخی جدیدی بر پرده سینما اکران خواهند شد.

باید صبر کرد و دید که تکلیف باقی پروژه‌های در شرف اکران کمپانی‌هایی نظیر دیزنی، پارامونت و یونیورسال با چه تغییراتی مواجه خواهد شد و در نهایت نیز اعتصابات فیلم‌نامه‌نویسان و بازیگران با چه سرانجامی مواجه می‌شود.

