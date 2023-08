ژانر JRPG در طی دوره‌های مختلف تغییرات و شگفت آفرینی‌های زیادی را به چشم دیده است و یکی از نقاط عطف آن که هرگز فراموش نخواهد شد، فرنچایز Persona خواهد بود.

به طور عجیبی به خصوص قسمت پنجم این مجموعه، ذهن گیمرها را جادو نمود. تا حدی که مقایسه فروش Persona 5 Royal با دیگر عناوین مشهور ژانر نقش آفرینی ژاپنی (Yakuza: Like a Dragon و Dragon Quest XI و …) نشان می‌دهد که پرسونا به مراتب، طرفداران بسیار بیشتری را دور خود جمع کرده است.

به هرحال، اکنون همه ما اینجا به دور هم جمع شده‌ایم تا با دقت بیشتری فرنچایز جذاب Persona را بررسی کنیم و ببینیم که چه نقص‌هایی مانع از کمال قسمت‌های مختلف آن شده است. با ما همراه باشید…

توجه!

تمام این انتقادات همانند هرنقدی در عرصه بازی‌های ویدیویی از منظر شخصی بوده و هرگز به معنای درستی صد درصدی نیستند. ضمن اینکه این مطلب صرفا به نکات منفی فرنچایز پرداخته. وگرنه نکات مثبت آن در حد طوماری بلندتر از ۱۰ مورد منفیِ گفته شده می‌گردد. ضمنا، این مطلب Persona 4 را اسپویل خواهد کرد.

یکی از ویژگی‌های جالب کاراکترهای محبوب باب اسفنجی، شخصیت کاریکاتور گونه آنها بود. یعنی همان طور که در طراحی‌های کاریکاتوری، یکی یا چندتا از اعضای بدن به طور غیرعادی، بزرگتر و کوچکتر از بقیه اعضا کشیده می‌شوند، برخی از اخلاق و رفتار شخصیت‌ها نیز به طور بامزه‌ای برجسته‌تر می‌بودند.

مثلا حسادت در اختاپوس بیش از حد موج می‌زد، باب اسفنجی به طور افراطی ساده لوحی نشان می‌داد و… اما مگر چنین کار طنزی از کیفیت اثر می‌کاهد؟ خیر؛ ولی در پرسونای پنج بله! چرا؟ چون تبدیل شخصیت‌ها به شکل ناگهانی صورت گرفت و به شخصه بعد از این تغییر نامعقول احساس کردم که دارم بیشتر باب اسفنجی ۵ را می‌بینم تا پرسونای ۵.

کاراکترهای Persona 4 و ۳ کاریکاتوری نبودند. شاید در برخی بخش‌ها به قول خودمانی سوتی می‌دادند و مایه خنده می‌شدند؛ ولیکن رفتارشان کاملا عاقلانه و منطقی به نظر می‌رسید. مثلا شخصیت Chie در Persona 4 به اصطلاح، Tomboy طراحی شده؛ یعنی دختری که دوست دارد ادای پسرها را دربیاورد. لاکن هنوز کارهایش عاقلانه است. در جای مناسب شوخی می‌کند و در جای صحیحش خشمش را نشان می‌دهد.

ولی حالا بیاییم و مثلا به شخصیت پردازی Ann از Persona 5 نگاهی بیندازیم. از طرفی می‌خواهد دوستش را نجات دهد و خشم انتقام‌جویانه‌اش او را شخصی جدی و مصمم نشان می‌دهد، از طرف دیگر هنگام گذراندن زمان با کاراکتر اصلی، مثل یک باب اسفنجی است که علاقه مفرطی به کیک و مدل لباس شدن دارد؛ ولی همیشه خراب می‌کند.

یا Yusuke که یک کپی برداری ناب از شخصیتی در انیمه توکیو غول است، همیشه ادبی حرف می‌زند؛ اما باز هم در درونش حماقتی طنزآمیز آشکار می‌گردد. مثلا می‌خواهد زیبایی‌های طبیعت آدمی را بکشد، ولی درواقع منحرفی است که قصد دیگری دارد!

در حقیقت، شخصیت‌های عاقل و منطقی قسمت‌های سوم و چهارم دلنشین‌تر از پنجم هستند؛ چرا که رفتارشان بیشتر شبیه دانش آموزان دبیرستانی است تا باب اسفنجی‌هایی که به صورتی غیرعادی شخصیت کاریکاتور گونه در خود دارند و از خود حماقت نشان می‌دهند.

Eurogamer در نقد Persona 5 Royal می‌گوید:

Persona 5 Royal puts its own characters down – it’s frequently suggested that Ann is a bit of dumb blonde, Yusuke is just weird, …

عبارت put down در دیکشنری دانشگاه کمبریج به این معناست: با انتقاد به کسی حس ((حماقت)) یا بی‌اهمیتی دادن.

درواقع کل جملات بالا می‌گویند که پرسونای ۵ رویال بر سر شخصیت‌های خودش همین بلای put down را آورده و به طور متناوب این مفهوم را می‌رساند که Ann یک مو بور احمق است، Yusuke عجیب و غریب است، و الی آخر…

Persona 5 Royal review | Review by Malindy Hetfeld