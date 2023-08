مراحل ساخت بازی Indiana Jones به نیمۀ راه رسید

بر اساس آخرین اطلاعات، توسعه عنوان Indiana Jones از استودیوی ماشین گیمز (Machine Games)، به نیمۀ راه خود رسیده است. با ما همراه باشید.

تاد هاوارد (Todd Howard) از استودیوی بازی‌سازی بتسدا (Bethesda) در طی مصاحبه‌ای اظهار داشته که در حال حاضر، استودیوی سازنده در نیمۀ راه تولید Indiana Jones قرار دارد، به این معنی که نصفی از مراحل توسعه بازی به اتمام رسیده.

هاوارد در رابطه با این بازی گفت که ماشین گیمز، جنبه کشتار نازی‌ها را تماماً به تصویر کشیده و تیم سازنده در حال انجام کار بسیار بزرگی است. پیش از این، در یکی از قسمت‌های اخیر پادکست XboxEra، شپشال نیک (Shpeshal Nick)، یکی از مجریان برنامه، بیان کرده بود که بازی Indiana Jones دارای دو چشم‌انداز دوربین اول شخص و سوم شخص خواهد بود.

به گفتۀ نیک، برخلاف بازی Starfield، بازیکنان در هر زمان گزینه‌ای برای انتخاب زاویۀ دید دوربین نخواهند داشت. در عوض، بازی بین هر دو دیدگاه دوربین اول شخص و سوم شخص، بر اساس بخشی از بازی که در حال انجام است، تغییر می‌کند.

به عبارت دیگر، برخی از بخش‌ها از منظر سوم شخص و برخی دیگر به صورت اول شخص پخش خواهند شد. نیک اضافه کرد که نمی‌داند آیا این جنبه از گیم‌پلی نهایی شده یا خیر، اما بر اساس شنیده‌هایش، ماشین گیمز بازی را اینگونه تصور کرده.

بازی آینده Indiana Jones با یک تیزر کوتاه معرفی شد که مملو از نشانه‌های فریبنده در مورد محل وقوع بازی است. این تیزر یک پاسپورت، کلاه، شلاق و چیزهای دیگر را نشان می‌داد. حتی جذاب‌تر، حضور بلیط هواپیما به رم در سال ۱۹۳۷. این تاریخ مربوط به رویدادهای دو فیلم Raiders of The Lost Ark و The Last Crusade می‌شود.

بازی مورد بحث ممکن است بر اساس دوران و مکان خود، رهبر فاشیست ایتالیا، یعنی بنیتو موسولینی (Benito Mussolini) را نیز شامل شود. علاوه بر این، یادداشت‌های روی میز به دخالت واتیکان و دولت ایالات متحده اشاره دارند.

منبع: TwistedVoxel