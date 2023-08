Sega و Atlus میزبان رویدادی ویژه در Tokyo Game Show خواهند بود

شرکت‌های سگا (Sega) و اتلوس (Atlus) قصد دارند در ماه آینده با پوشش دادن رویدادی ویژه، به استقبال Tokyo Game Show 2023 بروند.

رویداد فوق‌الذکر به عنوان بخشی از برنامه Sega New که ماهانه توسط سگا برگزار می‌شود، در کانال ژاپنیِ یوتوب این شرکت استریم خواهد شد. به گفته سگا، این رویداد ویژه، همه چیز را درباره جدیدترین عناوین این شرکت و اتلوس، به بازی‌بازان خواهد گفت.

پخش زنده این رویداد در تاریخ ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور ماه) و مقارن ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران، اتفاق خواهد افتاد. اگرچه بیش از این موارد، اطلاعات دیگری داده نشده است اما سگا و اتلوس چندین پروژه مشترک در دست ساخت دارند که ممکن است در تاریخِ یاد شده، شاهد دریافت جزئیات جدیدی از آن‌ها باشیم.

به عنوان مثال می‌توان از Sonic Superstars نام‌ برد که پائیز امسال منتشر خواهد شد یا به عنوان فرعی Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name اشاره کرد که قرار است در ماه نوامبر به بازار عرضه شود. همچنین بازی Like a Dragon: Infinite Wealth نیز برای انتشار در اوایل سال ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده است و بعید نیست که سگا بخواهد در این فرصت باقی‌مانده، اطلاعات جدیدی از آن به اشتراک بگذارد.

در عین حال اتلوس هم Persona 5 Tactica را در دست ساخت دارد و از همه مهم‌تر قرار است Persona 3 Reload را در ماه فوریه به بازار عرضه کند. علاوه بر این‌ها، عنوان Metaphor: ReFantazio نیز از دیگر پروژه‌های حائز اهمیت این شرکت محسوب می‌شود که توسط سازندگان نسخه‌های سوم تا پنجم Persona در حال توسعه است.

اما نظر شما در این باره چیست؟ سگا و اتلوس چه عناوینی را در این رویداد ویژه به نمایش خواهند گذاشت؟ با گیمفا در میان بگذارید.

منبع: Video Games Chronicle