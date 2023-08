اولین بازی ویدیویی نیل بلوم‌کمپ (Neill Blomkamp)، کارگردان فیلم District 9، با نام Off THE Grid در دست ساخت قرار دارد. تریلر آن را در ادامه مشاهده خواهید کرد. بازی Off the Grid در جزیره Teardrop و آینده‌ای کاملاً سایبرپانکی جریان دارد. اگرچه این بازی در سبک بتل رویال با پشتیبانی از حداکثر ۱۵۰ بازیکن […]

تریلر بازی Off the Grid منتشر شد رامتین فخرزاده ۶ شهریور ۱۴۰۲ - 23:26