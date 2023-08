حضور عناوین Tales of Arise، Tekken 8 و Blue Protocol در TGS 2023 تایید شد

همچنین اعلام شده است که برخی از این عناوین روی صحنه ظاهر می‌شوند و برخی دیگر برای شرکت‌کنندگان در TGS 2023 قابل بازی خواهند بود.

شرکت بندای نامکو (Bandai Namco) سرانجام فهرست عناوین و برنامه لایو استریم خود برای حضور در رویداد توکیو گیم شو امسال یا همان TGS 2023 را اعلام کرد. بازی‌هایی همچون Blue Protocol، Sand Land، Sword Art Online: Last Recollection و My Hero Ultra Rumble همگی بر روی صحنه حاضر خواهند بود و از سوی دیگر، برخی عناوین مانند Tekken 8 و Synduality: Echo of Ada نیز در حالی که تنها برای شرکت‌کنندگان قابل بازی هستند، روی صحنه ظاهر می‌شوند و بازی Tales of Arise تنها به صورت آنلاین ظاهر می‌شود.

در مورد برنامه آنلاین بندای نامکو برای TGS 2023، یک اعلامیه مرموز برای تاریخ ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) در ساعت ۱۱ صبح به وقت ژاپن (۵:۳۰ صبح به وقت تهران) و به دنبال آن جدیدترین استریم Blue Protocol نیز در ساعت ۱۲:۱۵ بعد از ظهر (۶:۴۵ به وقت تهران) همان روز تایید شده است. همچنین برنامه‌ی Tekken 8 Special Stage در ساعت ۱۵:۴۵ به وقت محلی (۱۰:۱۵ به وقت تهران) با جزئیات جدید و گیم پلی لایو پخش می‌شود و نیز Tales of Arise 2nd Anniversary Live Stream نیز در ساعت ۹:۱۵ بعد از ظهر (۱۵:۴۵ به وقت تهران) همان روز پخش خواهد شد. این برنامه آخرین اطلاعات را در مورد مجموعه‌ بازی‌های Tales of Arise ارائه می‌کند که می‌تواند شامل محتوای جدید برای Tales of Arise یا یک بازی کاملاً جدید باشد.

مراسم TGS 2023 از تاریخ ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) آغاز خواهد داشت و تا ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) ادامه خواهد داشت. پیش‌تر نیز شرکت کپکام (Capcom) از برنامه‌ی خود برای حضور در رویداد مذکور رونمایی کرده بود.

منبع: Gamingbolt