به نظر می‌رسد با در اختیار داشتن یک پلی استیشن ۵ هک شده می‌توان عناوین Bloodborne و The Last of Us Part II را با سرعتی بیش از ۱۰۰ FPS اجرا کرد. با ما همراه باشید.

طی چند هفته گذشته، صحنه هک پلی استیشن ۵ پیشرفت بسیار خوبی داشته است، به طوری که یکی از توسعه‌دهندگان، پچ‌های ۶۰ FPS را برای چندین بازی از جمله Bloodborne و Red Dead Redemption 2 ایجاد کرده که می‌توانند روی یک کنسول هک شده اجرا شوند.

Illusion، توسعه‌دهنده پج‌های ۶۰ FPS فوق‌الذکر، اخیراً مدرکی ارائه کرده که نشان می‌دهد بازی‌هایی مانند Bloodborne و The Last of Us Part II را می‌توان با سرعتی نزدیک به ۱۰۰ فریم در ثانیه و حتی بالاتر روی پلی استیشن ۵ با کمی تغییرات اجرا کرد.

اولی می‌تواند با سرعت ۱۱۰ FPS و کیفیت ۷۲۰p اجرا شود، در حالی که دومی را می‌توان با سرعت ۸۵ FPS و وضوح ۱۴۴۰p، یا نزدیک به ۱۰۵ FPS در کیفیت ۱۰۸۰p اجرا کرد.

متأسفانه، در حال حاضر راهی برای اجرایی کردن خروجی ۱۲۰ FPS وجود ندارد و VRR در سیستم‌عامل ۴.۰۳ در دسترس نیست، اما با پیشرفت سریعی که در حال انجام است، دریافت حداقل خروجی ۱۲۰ FPS در آینده‌ای نزدیک به هیچ‌وجه تعجب‌آور نخواهد بود.

