نقد و بررسی انیمیشن The Monkey King

انیمیشن The Monkey King در همین چند روز اخیر منتشر شد و آنچنان که باید نتوانست طرفداران این سبک را راضی کند. The Monkey King کم ایراد ندارد، این انیمیشن صرفا سعی کرده با راه رفتن روی خط کمدی اثر خود را قابل قبول کند اما کمدی خود نیز مبتذل است. اصلا کمدی یک نقط عطف مهم دارد. اگر کمدی کمتر از حد باشد بی‌نمک می‌شود و اگر این حد را رد کند لوس می‌شود (در زبان مادری خودم یعنی ترکی بهتر می‌توانستم این حد را مشخص کنم) انیمیشن The Monkey King اثری سرسریع است که اصلا به خوبی به آن پرداخته نشده است.

منبع متن: gamefa