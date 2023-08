حضور ریچل زگلر در تصویر جدید فیلم Ballad of Songbirds and Snakes

تصویر جدیدی از فیلم مورد انتظار Ballad of Songbirds and Snakes منتشر شده که شخصیت‌های اصلی آن را به معرض نمایش می‌گذارد.

مجموعه فیلم‌های The Hunger Games (بازی‌های گرسنگی) با هنرنمایی جنیفر لارنس یکی از آثار محبوب و پرفروش دهه ۲۰۱۰ میلادی به شمار می‌رود که روایتی منحصر به فرد از تقابل انسان‌ها را در دنیایی خیالی به تصویر می‌کشید. موفقیت‌های این مجموعه به حدی چشمگیر بود که کمپانی لاینزگیت مجاب شد تا دست به ساخت پیش درآمدی از آن تحت عنوان The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها) بزند.

این پیش درآمد که از رمان سوزان کالینز اقتباس شده است، به دوران جوانی رئیس جمهور سرزمین پانم می‌پردازد. زمانی که او هنوز به دیکتاور بی‌رحم و خشن نمادین این مجموعه تبدیل نشده و در حالی که سعی دارد تا اصل و نسب خانوادگی‌اش را احیا نماید، با دختری جوان به نام لوسی گری آشنا شده که برای حضور در مسابقه جدید بازی‌های گرسنگی برگزیده شده است.

امروز نیز تصویر جدیدی از این فیلم منتشر شده که ریچل زگلر را در کنار تام بلیث به معرض نمایش گذاشته و می‌توانید در ادامه به مشاهده آن بپردازید.

Hunger Games, Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, سینما, فیلم‌

منبع متن: gamefa