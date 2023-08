در Lords of the Fallen قرار است شاهد سه مکتب جادوی متفاوت باشیم. Umbral جادوهای کند اما قدرتمند دارد، در حالی که Rhogar به شما جادوهای آتشین و منفجره می‌دهد. Radiant هم برای جادوهای آذرخشی است. ساخته جدید استودیوی Hexworks یعنی Lords of the Fallen شامل بخش‌های جذاب زیادی می‌شود. از کلاس‌ها و توانایی‌های متفاوت گرفته تا […]

Lords of the Fallen شامل سه مکتب جادوی متفاوت خواهد بود آرش بوالحسنی ۸ شهریور ۱۴۰۲ - 15:35