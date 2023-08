فروش بیشتر PS5 نسبت به PS4 و فروش کمتر Xbox Series X|S نسبت به Xbox One در بازه مشابه

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان آماری Circana، فروش PS5 به محض افزایش موجودی در جولای سال ۲۰۲۲، رشد قابل توجه‌ای داشته و هم‌اکنون کنسول جدید سونی رهبر بازار کنسول‌های بازی در آمریکا است. Circana باور دارد که حداقل تا آخر ۲۰۲۵، پلی استیشن ۵ جایگاه خود را حفظ خواهد کرد.

سازمان تحلیلی و آماری مذکور همچنین اعلام کرد که PS5 حدود ۵ درصد بیشتر از PS4 و ۸۷ درصد بیشتر از PS3 در بازۀ مشابه فروش داشته است که فوق‌العاده به نظر می‌رسد. در جبهۀ مقابل، کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس و اس در بازۀ مشابه حدود ۱۰ درصد کمتر از ایکس باکس وان و ۶ درصد بیشتر از ایکس باکس ۳۶۰ فروش داشته‌اند.

نینتندو سوییچ نیز فروش قابل توجه‌ای را در سال ۲۰۲۳ تجربه کرده که اکثریت آن را مدیون عرضۀ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom است. ماه گذشته کنسول هیبریدی نینتندو از کل فروش Wii در آمریکا سبقت گرفت و هم‌اکنون در چند قدمی شکستن رکورد Xbox 360 و PS2 قرار دارد.

