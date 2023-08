آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Indiana Jones 5 تا Meg 2

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم Indiana Jones and the Dial of Destiny، فیلم Meg 2: The Trench و دو اثر ترسناک بپردازیم.

فرنچایز ایندیانا جونز (Indiana Jones) از جمله فرنچایزهای بسیار موفق و جذاب دنیای سینما به شمار می‌رود که تاکنون چهار فیلم از آن ساخته شده و در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز پنجمین فیلم این فرنچایز یعنی فیلم ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت (Indiana Jones and the Dial of Destiny) روی پرده سینماها اکران شده است. این اثر آخرین فیلم با بازی هریسون فورد در این نقش است و از همین رو، اهمیت خاصی دارد. در ادامه به معرفی بیشتر این اثر سینمایی خواهیم پرداخت.

در ادامه این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» نیز به سراغ معرفی یکی دیگر از فیلم‌های تازه پخش شده خواهیم رفت یعنی فیلم مگ ۲: گودال (Meg 2: The Trench) با بازی جیسون استاتهام که مخاطبان را به اعماق اقیانوس و به جدال با مگالدون‌های غول‌پیکر می‌برد. علاوه بر این نیز دو فیلم ترسناک تازه پخش شده یعنی فیلم آخرین سفر دِمِتر (The Last Voyage of the Demeter) و فیلم بوگیمن (The Boogeyman) را معرفی خواهیم کرد. همراه با ما باشید.

فیلم ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

