اگر با انیمیشن های خاطره انگیزی همچون «داستان اسباب بازی» ، «کارخانه هیولاها» ، «وال یی» ، «درون و بیرون» و «روح» آشنایی داشته باشید، طبیعتاً می‌بایست نام «پیت داکتر» نیز به گوش‌تان خورده باشد. کسی که یا کارگردانی یا داستان اصلی این آثار بیادماندنی بر عهده او و تخیل مثال‌زدنی اش بوده است.‌

حال در‌‌‌ این مطلب به سراغ نقد اجمالیِ یکی از بهترین کارهای «پیت داکتر» و کمپانی «پیکسار» یعنی انیمیشن «بالا» (Up) خواهیم رفت. انیمیشنی که در سال ۲۰۰۹ موفق بر بردن جایزه «بهترین انیمیشن سال» در آکادمی اسکار و گلدن گلوب نیز شده است.

انیمیشن های کارگردانی شده توسط پیت داکتر از کیفیت پرداختی بالا و ذوق خیال‌پردازانه‌ی بسیار جذاب و خوبی برخوردار هستند اما مهمترین نکته و مفهومی که در آثار او اشتراک دارند، مقوله‌ی “قدردانی از زندگی و مخصوصاً لحظات آن” است چیزی که مخصوصاً در اثر متاخر او یعنی «روح» (Soul) جنبه پرداختی پررنگ تری برای مخاطب دارد.

اما به زعم بنده بهترین انیمیشن «پیت داکتر» که در عین سادگی می‌توان به طور ملموسی این مفهومِ متعالی را در آن حس کرد همین انیمیشن «بالا» می‌باشد. در این انیمیشن ذوقِ خیال‌انگیز کارگردان با تخیلِ به هوا درآوردن یک خانه نُقلیِ رنگارنگ آن هم به وسیله‌ی تعداد زیادی بادکنک رنگارنگ در نگاه اول جذاب و جالب توجه می‌باشد و در وهله دوم وقتی پی می‌بریم چه داستان شگفت انگیزی نیز از خلال این خانه‌ی بادکنکی به پرواز درآمده برایمان روایت می‌شود دیگر نمی‌توان مجذوب این اثر نشد.

فیلم و سریال ، نقد و بررسی فیلم و سریال

Up, انیمیشن Up, پیت داکتر, نقد انیمیشن Up, نقد انیمیشن بالا

منبع متن: gamefa