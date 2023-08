گویچی سودا (Goichi Suda) ملقب به Suda51 می‌گوید که به ساخت یک بازی جدید از Shadows of the Damned با حضور شینجی میکامی و بدون محدودیت‌هایی که برای او در نسخه اول اعمال شد، علاقه دارد. نسخه اول بازی Shadows of the Damned در سال ۲۰۱۱ برای کنسول‌های پلی استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ […]

علاقه Suda51 به ساخت نسخه بعدی Shadows of the Damned با مشارکت شینجی میکامی محسن رضوی فر ۹ شهریور ۱۴۰۲ - 19:03