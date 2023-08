با توجه به ثبت رده‌بندی سنی اخیر توسط ESRB، به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک شاهد عرضه‌ی نسخه‌ی ویژه‌ی سالگرد ۲۰ سالگی بازی Beyond Good and Evil برای کنسول‌ها و PC خواهیم بود. اینکه آیا در نهایت شاهد انتشار بازی Beyond Good and Evil 2 خواهیم بود یا نه، سوالی است که هنوز و با […]

نسخه سالگرد ۲۰ سالگی Beyond Good and Evil توسط ESRB رده‌بندی سنی شد محسن رضوی فر ۹ شهریور ۱۴۰۲ - 22:28