جیسون موموآ ۴۴ ساله علی‌رغم حضور کوتاه مدت خود در هالیوود اما نشان داده که می‌تواند از پس هر نقش عجیب و غریبی بربیاید.

جوزف جیسون ناماکها موموآ در تاریخ ۱ اوت ۱۹۷۹ (۱۰ مرداد ۱۳۵۸) در شهر هونولولو واقع در ایالات هاوایی کشور آمریکا چشم به جهان گشود. به عنوان تک فرزند در خانواده‌ای به دنیا آمد که مادرش لمکه، عکاس و پدرش جوزف، نقاش را تشکیل می‌دادند. خانواده‌ای که بعد از تولد جیسون دوام چندان نداشت و والدین وی از یکدیگر جدا شدند و کفالت وی را نیز مادرش بر عهده گرفت و به ایالت آیووا نقل مکان کردند.

جسون موموآ دوران دبیرستان خود را در کنار براندون راث گذراند و حتی در تیم فوتبال مدرسه نیز کنار یکدیگر به انجام بازی می‌پرداختند. پس از اتمام دوران دبیرستان، وارد دانشگاه دولتی هاوایی شد و به تحصیل در رشته زیست شناسی دریایی پرداخت و از همانجا نیز فارغ‌التحصیل شد.

پس از پایان دوران دانشگاه، جیسون موموآ زندگی مستقلی را در پیش گرفت و برای گذران زندگی به انجام کارهای مختلفی روی آورد تا در سن ۱۹ سالگی تصمیم گرفت تا شانس خود را در رشته بازیگری امتحان کرده و برای حضور در مجموعه تلویزیونی Baywatch Hawaii تست بازیگری داد که به سبب ظاهر منحصر به فردی که داشت، توانست تا نظر تهیه‌کنندگان این سریال را جلب کرده و در سال ۱۹۹۹ رسماً وارد عرصه بازیگری از طریق مدیوم تلویزیون شد.

منبع متن: gamefa