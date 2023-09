Armored Core 6 صدرنشین جدول فروش هفتگی ژاپن شد

Armored Core 6: Fires of Rubicon موفق شده تا در هفته اول عرضه خود در ژاپن دومین فروش بیشتر در تاریخ فرنچایز Armored Core در این کشور را داشته باشد.

از زمان عرضه در ماه جولای، بازی Pikmin 4 موفق شده تا دائما صدرنشین جدول فروش بازی‌های ویدیویی فیزیکی در ژاپن باشد، اما این روند حالا عوض شده است. طبق جدیدترین آماری که توسط Famitsu منتشر شده، بازی Armored Core 6: FIres of Rubicon کار خود را در صدر جدول آغاز کرده است. در واقع این بازی دو جایگاه را به خود اختصاص داده است. نسخه پلی استیشن ۵ بازی ۱۱۵ هزار نسخه فروخته و نسخه پلی استیشن ۴ هم ۴۷ هزار نسخه فروخته است. این یعنی جدیدترین ساخته FromSoftware در مجموع ۱۶۳ هزار نسخه فروخته که دومین هفته اول قدرتمند برای این فرنچایز پشت سر Armored Core 5 است. البته این آمار بدون احتساب فروش دیجیتالی بوده و با جمع زدن این دو به احتمال زیاد Armored Core 6 اول خواهد بود.

در عین حال Pikmin 4 با فروش ۳۱ هزار نسخه به رتبه سوم نزول پیدا کرده است. سایر عناوین فهرست ده برتر هم چهره‌های آشنایی مثل Mario Kart 8 Deluxe ،Pokemon Scarlet and Violet و The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom هستند که به دیدنشان در این جدول عادت کرده‌ایم. بازی Ring Fit Adventure هم توانسته با کسب رتبه هفتم به جمع ده برتر باز گردد.

در زمینه سخت‌افزار بار دیگر کنسول نینتندو سوییچ توانسته با فروش بیش از ۷۱ هزار دستگاه صدرنشین باشد. در رتبه دوم هم پلی استیشن ۵ را داریم که با اختلاف قابل توجه‌ای و با فروش ۴۲ هزار دستگاه پشت سر کنسول هفت ساله نینتندو قرار دارد. شما می‌توانید آمار کامل فروش سخت‌افزار و نرم‌افزار در کشور ژاپن در هفته منتهی به ۲۷ آگوست را در ادامه مشاهده کنید:

فروش نرم‌افزار (فروش کل):

[پلی استیشن ۵] Armored Core 6: Fires of Rubicon – ۱۱۵,۳۹۳ (جدید) [پلی استیشن ۴] Armored Core 6: Fires of Rubicon – ۴۷,۹۴۹ (جدید) [نینتندو سوییچ] Pikmin 4 – ۳۱,۳۱۲ (۷۵۲,۵۹۳) [نینتندو سوییچ] Mario Kart 8 Deluxe – ۱۰,۲۰۰ (۵,۴۵۳,۸۴۱) [نینتندو سوییچ] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – ۷,۶۵۶ (۱,۸۴۰,۷۴۲) [نینتندو سوییچ] Minecraft – ۷,۴۸۶ (۳,۲۴۳,۴۴۱) [نینتندو سوییچ] Ring Fit Adventure – ۵,۷۹۷ (۳,۴۴۷,۷۸۹) [نینتندو سوییچ] Pokemon Scarlet and Violet – ۵,۴۵۰ (۵,۱۰۶,۴۱۷) [نینتندو سوییچ] Super Smash Bros. Ultimate – ۵,۰۳۷ (۵,۲۷۰,۸۷۰) [نینتندو سوییچ] Splatoon 3 – ۴,۷۶۸ (۴,۰۹۷,۹۳۹)

فروش سخت‌افزار:

نینتندو سوییچ – ۷۱,۷۰۲

۷۱,۷۰۲ پلی استیشن ۵ – ۴۲,۷۳۰

۴۲,۷۳۰ ایکس باکس سری ایکس/اس – ۳,۴۴۰