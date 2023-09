وبسایت گیم‌اسپات ویدیوی جدیدی از گیم‌پلی بازی Lords of the Fallen به اشتراک گذاشته است که یکی از مراحل بازی و باس نهایی آن تحت نام Ruiner را به تصویر می‌کشد. ویدیوی منتشر شده را در ادامه مشاهده می‌کنید: بازی Lords of the Fallen در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۱ مهر ۱۴۰۲) برای پلی استیشن […]

۱۴ دقیقه از گیم‌پلی Lords of the Fallen را مشاهده کنید محمد حسین کریمی ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ - 11:05