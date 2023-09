اطلاعات جدیدی از فیلم بیوگرافی مایکل جکسون منتشر شد

آنتوان فوکوآ در قامت کارگردان فیلم بیوگرافی مایکل جکسون، اطلاعات قابل توجهی را از این پروژه مورد انتظار هالیوود منتشر کرده است.

آنتوان فوکوآ که با ساخت آثاری نظیر The Magnificent Seven (هفت دلاور)، King Arthur (شاه آرتور) و ۳ گانه The Equalizer (برابرساز) به فیلم‌سازی مشهور و صاحب سبک بدل گشته است، در اقدامی پر سر و صدا سکان هدایت ساخت فیلمی حول محور شاه موسیقی پاپ جهان یعنی مایکل جکسون را بر عهده گرفته که می‌توان گفت جاه‌طلبانه‌ترین اثر بیوگرافی ۱ دهه اخیر هالیوود لقب به شمار می‌رود که سر و صدای رسانه‌ای بسیاری را به راه خواهد انداخت.

در حالی که به سبب اعتصاب نویسندگان و بازیگران هالیوود، ساخت این پروژه متوقف شده است اما آنتوان فوکوآ خاطر نشان کرد که تولید این اثر زندگی‌نامه‌ای قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ پروژه دیگری را اولویت قرار نمی‌دهد. او همچنین اطلاعات جالب توجهی را از شیوه داستان‌سرایی این پروژه به اشتراک گذاشته است.

طبق گفته‌های این کارگردان ۵۷ ساله، در حالی که زندگی مایکل جکسون با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه بوده اما او به واقعیت پایبند خواهد ماند و زندگی وی را به عنوان یک هنرمند، چه خوب، چه بد و چه زشت به تصویر خواهد کشید. زیرا او قصد دارد تا هر آن‌چه که واقعیت داشته را به معرض نمایش بگذارد تا خود مخاطبین تصمیم بگیرند که چه احساسی نسبت به زندگی این خواننده مشهور و فقید داشته باشند.

ساخت بیوگرافی از این هنرمند مشهور و جنجال‌های زندگی او قطعاً مخالف و موافقین خاص خودش را خواهد داشت که آنتوان فوکوآ با به تصویر کشیدن وقایع حقیقی، نتیجه‌گیری پایانی را بر عهده خود مخاطبین می‌گذارد. اثری که تحت عنوان Jackson (جکسون) شناخته شده و از جعفر جکسون، برادره زاده مایکل جکسون در نقش اصلی بهره خواهد برد.

