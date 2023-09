انتشار نخستین تیزر از انیمه مورد انتظار The Boy and the Heron

بالاخره پس از مدت‌ها انتظار بالاخره می‌توانیم شاهد نخستین تیزر از آخرین ساخته هایائو میازاکی بزرگ تحت عنوان The Boy and the Heron باشیم.

پس از ۱۰ سال غیبت، مرد بزرگ و صاحب سبک دنیای انیمه یعنی هایائو میازاکی با آخرین ساخته خود تحت عنوان The Boy and the Heron (پسرک و هرون (حواصیل)) بازگشته تا اثری فراموش نشدنی را برای نوه و طرفداران خود به یادگذار بگذارد. اثری که بدون هیچ تبلیغی و با تنها یک پوستر هنری معرفی شد و مدتی می‌شود بر پرده سینمای شرق به نمایش درآمده و با استقبال قابل توجهی از سوی مخاطبین روبرو شده است.

این اثر زیبا و مورد انتظار در سال ۱۹۴۳ و در بحبوحه جنگ اقیانوس آرام جریان دارد. جایی که با پسری به نام ماهیتو ماکی آشنا می‌شویم که مادرش را در طی حادثه‌ای دلخراش از دست داده و در غم چنین واقعه دردناکی، دیگر امید چندانی به زندگی ندارد. با این حال پیدا کردن رمانی به نام “چگونه زندگی می‌کنی” زندگی او را دگرگون کرده و با اتفاقاتی غیرقابل تصور روبرو می‌شود که حتی غم از دست دادن مادرش را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

امروز نیز بالاخره شاهد نخستین تیزر از این اثر زیبا و جذاب هستیم که در ادامه می‌توانید به مشاهده آن بپردازید.

انیمه سینمایی پرهزینه The Boy and the Heron در تاریخ ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) به عنوان افتتاحیه جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمده و سپس در تاریخ نامشخصی که هنوز از سوی استودیو جیبلی تعیین نشده نیز در سینماهای ایالات متحده آمریکا به اکران در خواهد آمد.

منبع: مووی‌وب