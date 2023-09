قسمت مورد علاقه جرج مارتین از سریال Game of Thrones کدام است؟

به تازگی جرج مارتین از قسمت مورد علاقه‌ای که برای مجموعه تلویزیونی Game of Thrones نویسندگی کرده، سخن بر زبان آورده است.

مجموعه تلویزیونی حماسی و فانتزی Game of Thrones (بازی تاج و تخت) یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ مدیوم تلویزیون به شمار می‌رود که ۲ فصل پایانی آن با جنجال‌های بسیاری همراه بود و نتوانست آن‌طور که می‌بایست، تقابل بازی‌های سیاسی و نبرد خیر و شر سرزمین وستروس را پایان دهد. سرزمینی که طرفداران آن سال گذشته با فصل نخست House of the Dragon (خاندان اژدها) باری دیگر شاهد تقابل خاندان‌های مختلف بر سر تاج و تختی بودند که چیزی جز نابودی و جنگ به همراه نداشته است. ۲ سریالی که ساخته شدن آن مدیون رمان‌‌های نغمه یخ و آتش و باقی آثار مربوطه می‌باشد که توسط ذهن خلاق جرج آر. آر. مارتین به نگارش در آمده است.

جرج مارتینی که قطعاً شبکه HBO تمام موفقیت‌های مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت و خاندان اژدها را مدیون وی می‌باشد و حال در جریان صحبت‌های جدید خود به قسمت مورد علاقه‌ای که برای این شبکه به نگارش در آورده اشاره کرده است.

وبسایت سرگرمی و خبری Vanity Fair در جریان یکی از مطالب خود به سریال Game of Thrones رجوع کرده و به قسمت سوم از فصل دوم این مجموعه اشاره داشته است. جایی که شاهد تقابل نیروهای لنیستر و باراتیون در کینگزلندینگی بودیم که بنا به گفته‌های این وبسایت، یکی از بی‌ عیب و نقص‌ترین قسمت‌های پخش شده در طی ۲۵ سال گذشته مدیوم تلویزیون بوده است. مسئله‌ای که واکنش جرج مارتین را در وبلاگ شخصی وی به همراه داشته است.

من هرگز ادعای تدارک اثری بی‌ عیب و نقص را نداشته‌ام. اگر که دوستان حاضر در Vanity Fair چنین عقیده‌ای دارند، چه کسی باشم که بخواهم با آن‌ها اختلاف نظر داشته باشم؟ البته که آن‌ها نیز در مورد کلیت کار من نظر نداده و صرفاً به قسمت “نبرد بلک واتر” اشاره داشته‌اند که باید بگویم بله، قسمت مورد علاقه خود من نیز بوده است. البته که قسمت “شیر و رز” مربوط به قسمت دوم از فصل چهارم که برای این شبکه به نگارش در آوردم نیز برای من از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

هر ۲ قسمت نام برده شده بهه شیوه‌های متفاوتی موفق شدند تا طرفداران سریال Game of Thrones را به وجد بیاورند. یکی با به تصویر کشیدن نبردی طاقت‌فرسا و دیگری با نمایش مرگ یکی از شخصیت‌های منفور سریال که تا مدت‌ها به نقل محافل تلویزیونی بدل گشته بود. در حالی که پرونده این مجموعه برای همیشه بسته شده اما طرفداران جرج مارتین برای تماشای فصل دوم سریال House of the Dragon انتظار می‌کشند. فصلی که رسماً آتش جنگ داخلی خاندان تارگرین را شعله‌ور کرده و شاهد واقعه “رقص اژدهایان” معروف خواهیم بود.

منبع: مووی‌وب