سریال How I Met Your Father کنسل شد

به تازگی Hulu اعلام کرده است که اسپین‌آف محبوب سریال How I Met Your Mother، یعنی مجموعه‌ی How I Met Your Father، پس از تنها دو فصل به کار خود پایان می‌دهد.

سریال How I Met Your Father (چگونه با پدرت آشنا شدم) بازگشتی به دنیایی دوست‌داشتنی برای طرفداران سریال How I Met Your Mother (چگونه با مادرت آشنا شدم) بود که پس از پایان نه چندان راضی‌کننده این اثر، فرصتی دوباره به سازندگان برای آشتی با طرفداران سریال اصلی اعطا کرد.

این سریال روایتگر داستان زندگی سوفی با بازی هیلاری داف، زنی ۳۰ ساله و مجرد ساکن نیویورک را روایت می‌کرد که برای فرزند آینده‌اش داستان آشنایی پدرش با مادرش را بازگو می‌کرد. در طی برخی قسمت‌های سریال How I Met Your Father برخی از شخصیت‌های سریال اصلی نیز حضور می‌یافتند که وقایع این سریال را با سریال How I Met Your Mother پیوند می‌زد.

حال متأسفانه طبق اعلام شبکه‌ی Hulu، این سریال قرار است تا پس از دو فصل به کار خود پایان دهد؛ با توجه به نحوه‌ی پایان یافتن قسمت آخر فصل دوم سریال How I Met Your Father به نظر می‌رسد که این تصمیم به طور ناگهانی گرفته شده و سریال قرار نبوده تا با فصل دوم به کار خود پایان دهد.

سریال How I Met Your Father توسط آیزاک آپتیکر و الیزابت برگر خلق شده است. از بازیگران این سریال می‌توان به هیلاری داف و کریس لوول اشاره کرد.

منبع: کولایدر