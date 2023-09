پاسخ دراکمن به این سوال که آیا The Last of Us Part 3 در دست ساخت قرار دارد یا خیر

نیل دراکمن (Neil Druckmann)، کارگردان بازی The Last of Us Part 2، در مصاحبۀ جدید خود با Entertainment Weekly به سوالی پیرامون قسمت بعدی فرنچایز پاسخ داد.

دراکمن در پاسخ به این سوال که آیا The Last of Us Part 3 مراحل توسعه را طی می‌کند یا خیر، گفت:

در مورد بازی بعدی ناتی داگ، من نمی‌توانم چیزی به شما بگویم، مدیر بخش ارتباطات استودیو من را تکه تکه خواهد کرد.

بر اساس صحبت‌های قبلی، به نظر می‌رسد که دراکمن هم‌اکنون روی یک آی‌پی کاملاً جدید کار می‌کند و احتمالاً بعد از آن به سراغ The Last of Us Part 3 خواهد رفت. از سوی دیگر، شایعاتی ضد و نقیض نیز وجود دارند که همین حالا پارت سوم در دست ساخت قرار دارد. همچنین، همان‌طور که می‌‌دانید یک بازی چندنفرۀ آنلاین از این سری نیز در حال سپری کردن پروسۀ تولید بوده و مدتی پیش به صورت داخلی تاخیر خورده است.

