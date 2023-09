شایعه: ریمستر Bloodborne عرضه در سال ۲۰۲۵ را هدف قرار داده است

انتشار یک ریمستر از Bloodborne چیزی است که بسیاری از بازیکنان بیشترین درخواست را برای آن داشته‌اند، اما طبق شایعه‌ی جدیدی که در فضای مجازی منتشر شده، به نظر می‌رسد دست کم تا دو سال دیگر شاهد عرضه آن نخواهیم بود.

به‌روزرسانی: I’m a Hero Too منبع فاش کننده‌ی بازی‌ها به‌تازگی اعلام کرده که اطلاعات جدید فاش شده از ریمستر Bloodborne توسط وی منتشر نشده است.

خبر اصلی: بر اساس گزارش جدید منتشر شده در سابردیت Gaming Leaks، منبع I’m a Hero Too که پیش‌تر و قبل از معرفی بازی Persona 3 Reload به وجود آن اشاره کرده بود و همچنین چندی پیش اطلاعاتی را از ریمیک احتمالی Final Fantasy 9 به اشتراک گذاشت، اخیراً اطلاعات جالبی را در رابطه با پروژه‌های آینده بخش سرگرمی‌های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainment) و موارد دیگر در سرور دیسکورد Snitch افشا کرده است.

منبع مذکور ادعا می‌کند که ریمستر Bloodborne در دست توسعه قرار دارد و عرضه در سال ۲۰۲۵ را هدف قرار داده است. اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشد، این ریمستر مصادف با ۱۰ سالگی بازی اصلی منتشر خواهد شد. همچنین گفته می‌شود توسعه این ریمستر و ریمیک شایعه شده Horizon Zero Dawn بر عهده استودیوی نیکسس سافتور (Nixxes Software) خواهد بود و این در حالی است که Bluepoint Games که روی دو پروژه دیگر کار می‌کند. از سوی دیگر، انیمه‌ای بر اساس این اثر اکشن نقش‌آفرینی نیز ممکن است در دست ساخت باشد.

از آنجایی که حداقل دو سال تا انتشار ریمستر Bloodborne باقی مانده است، در رویداد بعدی State of Play که اواخر ماه سپتامبر برگزار می‌شود، شاهد رونمایی از آن نخواهیم بود. گفته می‌شود رویداد امسال State of Play مانند سال گذشته بر روی بازی‌‌های توسعه یافته استودیوهای آسیایی متمرکز خواهد بود که با توجه به برگزاری رویداد Tokyo Game Show 2023 در این ماه قابل درک به نظر می‌رسد. بازی جهان باز Project: The Perceiver ممکن است یکی از عناوینی باشد که در رویداد مذکور نمایش داده شود.

در کنار افشای اطلاعاتی در مورد ریمستر Bloodborne و دیگر پروژه‌های سونی، که شامل IPهای جدید استودیو سانتا مونیکا و ناتی داگ و همچنین همکاری‌های جدید با مارول می‌شود، منبع فاش‌کننده مذکور اطلاعات جدیدی در مورد Kingdom Hearts 4 نیز فاش کرد.گفته می‌شود این بازی همانند Persona 6 احتمالاً در انحصاری کنسول PS5 باشد. علاوه بر این، افشاگر مذکور ادعا می‌کند که تریلر رونمایی از Kingdom Hearts 4 متمرکز بر شخصیت Riku خواهد بود.

از مدت‌ها قبل شایعات مختلفی در مورد ریمستر Bloodborne منتشر شده بودند. در هر صورت باید منتظر انتشار اخبار رسمی در خصوص این آن باشیم.

منبع: Wccftech