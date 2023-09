سونی و اسکوئر انیکس (Square Enix) رابطه بسیار خوبی با هم دارند؛ بنابراین عجیب نیست که کیت توسعه PS5 Pro در دستان ناشر سری Final Fantasy باشد.

به سومین سالگرد عرضه پلی استیشن ۵ نزدیک می‌شویم و همزمان با آن، شایعات مربوط به ساخت نسخه به‌روزشده این کنسول نیز قوت بیشتری می‌گیرند. در محافل دنیای بازی‌ها، افرادی هستند که درباره نسخه Slim، Pro یا حتی هر دوی آن‌ها سخن می‌رانند ولی چیزی که مشخص به نظر می‌رسد، این حقیقت است که بالاخره سخت‌افزار جدیدی وجود دارد که در انتظار رونمایی است.

در جدیدترین گفت و شنودها اما این بار نام PS5 Pro شنیده می‌شود. I Am The Hero Too، منبع داخلی دنیای بازی‌ها که رابطه نزدیکی با شرکت‌های اسکوئر انیکس و سگا اتلوس (Sega Atlus) دارد، پس از افشاگری از فردی که به دروغ خود را جای او جا زده و شایعات اشتباهی از ریمستر Bloodborne منتشر کرده بود، در صحبت‌های اخیرش اعلام کرده است که کیت توسعه مدل جدیدی از پلی استیشن ۵ که به نظر می‌رسد همان PS5 Pro باشد، همین حالا در دستان اسکوئر انیکس قرار دارد.

اگرچه او بیش از این موضوع را نشکافت و ترجیح داد روی عناوین مجموعه Final Fantasy، Persona 6 و نسخه جدید Sonic متمرکز شود اما صحبت‌های او می‌توانند نشان‌دهنده این باشند که احتمالاً در آینده‌ای نزدیک، سخت‌افزار جدیدی از سوی سونی معرفی خواهد شد. با توجه به ادعای شایعه‌ها مبنی بر اینکه توسعه‌دهندگان هم‌اکنون از کیت توسعه PS5 Pro استفاده می‌کنند، تعجب‌آور نخواهد بود که سونی این کنسول را در سال ۲۰۲۴ و چهارمین سالگرد پلی استیشن ۵ به بازار عرضه کند.

بدون شک‌ میان دریایی از گمانه‌زنی‌ها ایستاده‌ایم و کاری هم به جز انتظار کشیدن برای افشای حقیقت نمی‌توانیم‌ انجام دهیم اما در حالی که شایعاتی درباره برخی مشخصات PS5 Pro دهان به دهان می‌چرخند، I Am The Hero Too ادعا کرده که چیزهایی هم درباره کیت توسعه نینتندو سوییچ ۲ شنیده است؛ کنسولی که هنوز به اندازه نسخه قوی‌ترِ پلی استیشن ۵، بر سر زبان‌ها نیفتاده است.

منبع: Aroged