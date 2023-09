عنوان Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 که قبلاً معرفی شد بود، جانی دوباره گرفت و قرار است در یک سالِ پیش رو، اطلاعات بیشتری از آن منتشر شود.

در جریان رویداد PAX West 2023 بالاخره معلوم شد که شایعه‌ها حقیقت داشتند؛ شرکت پارادوکس اینتراکتیو (Paradox Interactive) دوباره از Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 رونمایی کرد. این بازی قرار است در پائیز سال ۲۰۲۴ منتشر شود و توسط استودیو The Chinese Room در حال توسعه است. این استودیوی بریتانیایی، سابقه ساخت عنوان Everybody’s Gone to the Rapture را در کارنامه دارد.

وقایع Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در سیاتل جریان خواهد داشت؛ جایی که در آن بازیکنان باید در نقش یک خون‌آشام ارشد و حرفه‌ای قرار بگیرند. شما در این بازی با جناح‌های مختلفی سر و کار دارید و باید در انتخاب متحدان خود، دقت کنید. طبق اعلام سازندگان، در ماه ژانویه آینده (اوایل دی الی اوایل بهمن) تریلری از گیم‌پلی کامل این عنوان منتشر خواهد شد و تا انتهای امسال نیز قرار است قبایل قابل‌بازی درونِ آن نیز به نمایش درآید.

Vampire: The Masquerade – bloodlines 2 روند ساخت پرفراز و نشیبی طی کرده است؛ این بازی در ابتدا توسط استودیو هاردسوییت لبز (Hardsuit Labs) تحت توسعه بود که در نهایت در سال ۲۰۲۳، از دست این استودیو خارج شد. فردریک وستر (Fredrick Wester)، مدیرعامل پارادوکس اینتراکتیو، در آن زمان اعلام کرده بود که بازیِ نام‌برده، در دستان افراد شایسته‌ای قرار داشت.

با تمام این اوصاف اما تعیین بازه انتشار برای Vampire: The Masquerade – bloodlines 2 نشان می‌دهد که پارادکس اینتراکتیو بالاخره توانسته است این بازی را دوباره روی رِیل توسعه قرار دهد.

در ادامه می‌توانید تریلر معرفی دوباره بازی را مشاهده و دریافت کنید:

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی، پلتفرم‌های مقصد Vampire: The Masquerade – bloodlines 2 خواهند بود.