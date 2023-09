اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی از بازی‌های ویدیویی کمپانی سونی حسابی توجه بینندگان این مدیوم‌ها را به خود جلب کرده است.

کمپانی سونی به واسطه استودیوهای خود طی ۲ دهه گذشته دست به تولید IPهای ارزشمند، محبوب و پرفروشی زده که صنعت بازی‌های ویدیویی را به طریق مختلف تحت‌الشعاع قرار داده است. موفقیتی که این کمپانی را مجاب کرده تا سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه سینما، تلویزیون و انیمه به واسطه اقتباس از عناوین خود داشته باشد که تاکنون آثاری نظیر Uncharted (آنچارتد)، The Last Of Us (آخرین بازمانده از ما) و Twisted Metal (فلز درهم‌تنیده) را شاهد بوده‌ایم.

این کمپانی به رهبری اسد قزلباس در قامت مدیر تولیدات پلی‌استیشن پیشتر خبر از ساخت ۱۰ اقتباس از بازی‌های ویدیویی داده بود که God of War (خدای جنگ) و Horizon (هورایزن) را نیز شامل می‌شود. ۲ اثری که در قامت سریال‌هایی تلویزیونی به ترتیب توسط کمپانی‌های آمازون و نتفلیکس ساخت آن‌ها برنامه ریزی شده بود و حال اسد قزلباش در بحبحوحه اعتصابات بازیگران و فیلم‌نامه‌نویسان هالیوود اعلام کرده که پروسه تولید آن‌ها همچنان در جریان می‌باشد.

ما چندین و چند پروژه مختلف را در دست توسعه داریم. با آمازون برای تولید سریال تلویزیونی God of War در حال همکاری هستیم که به عقیده بنده، نتیجه رضایت‌بخشی را در پی خواهد داشت. با کمپانی نتفلیکس نیز برای ساخت Horizon همکاری داریم.

یکی از نگرانی‌های طرفداران فرنچایزهای نام برده شده، شیوه به تصویر کشیدن اقتباس از این عناوین می‌باشد. با این حال ورنون سندرز، رئیس بخش تلویزیون و سریال آمازون خاطرنشان کرد که اقتباس آن‌ها از God of War به منبع وفادار بوده و همان منظره حماسی را در مدیوم تلویزیون به تصویر خواهند کشید.

پس از موفقیت فصل نخست مجموعه تلویزیونی The Last of Us که انتظارات را از ساخته‌های سونی افزایش داده است، اسد قزلباش اعلام کرده که رویکرد آن‌ها در قبال Horizon بدین گونه خواهد بود که بررسی دقیق و جامعی را حول محور دنیای فانتزی و شخصیت‌های آن انجام می‌دهند تا بتواند المان‌هایی را پوشش دهند که در بازی‌های این فرنچایز دیده نشده است.

باید صبر کرد و دید که باقی پروژه‌های اقتباسی سونی چه عناوینی را شامل شده و در نهایت نیز محصولات آن‌ها چه کیفیتی را برای طرفداران فرنچایزهای نام برده شده به ارمغان خواهند آورد.

منبع: مووی‌وب