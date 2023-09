بازگشت انیمه Spirited Away در قالب نمایش تئاتر

انیمه محبوب و فراموش نشدنی استودیو جیبلی یعنی Spirited Away در قالب یک نمایش تئاتر به صحنه باز خواهد گشت.

سال ۲۰۲۳ زمانی به یاد ماندنی برای طرفداران دنیای انیمه خواهد بود. زیرا استودیو جیبلی به رهبری هایائو میازاکی پس از گذشت ۱۰ سال با انیمه The Boy and the Heron (پسرک و حواصیل) به استقبال طرفدارانشان آمده‌اند. اثری که به عنوان آخرین ساخته هایائو میازاکی در نظر گرفته می‌شود و علی‌رغم مدت زمان کمی که در کشور ژاپن اکران شده اما حسابی مورد توجه مخاطبین قرار گرفته است.

با این حال یکی دیگر از ساخته‌های استودیو جیبلی و شخص هایائو میازاکی نیز به گونه‌ای متفاوت در صحنه حاضر خواهد شد. Spirited Away محصول سال ۲۰۰۱ که در ۷۵مین جشنواره اسکار، جایزه بهترین فیلم‌ پویانمایی را از آن خود کرده بود، با گذشت ۲۲ سال در قامت یک اثر تئاتر باری دیگر به نمایش در خواهد آمد. اثری که به واسطه کمپین حمایتی West End نمایش خود را در بریتانیا آغاز خواهد کرد و حال نخستین تصویر از این نمایش منتشر شده که در ادامه می‌توانید به مشاهده آن بپردازید.

منبع متن: gamefa