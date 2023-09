جدول فروش فیزیکی هفتگی بریتانیا؛ Hogwarts Legacy صدر جدول را از Armored Core 6 گرفت

در جدول فروش فیزیکی این هفته بریتانیا، Hogwarts Legacy توانست رتبه اول را از آن خود کند و Armored Core VI: Fires Of Rubnicon را به رتبه‌ پنج جدول انتقال دهد.

ورودی جدید این هفته در فروش فیزیکی بازی‌ها، مرتبط با نسخه‌ی پریمیوم Starfield است. این نسخه یک کد در داخل جعبه بازی است که به شما اجازه می‌دهد تا پنج روز زودتر و از طریق دسترسی زودهنگام، به بازی دسترسی پیدا کنید. این نسخه توانست به رتبه هفتم جدول فروش فیزیکی بریتانیا دست یابد.

از دیگر اتفاقات این جدول می‌توان به افزایش فروش Lego Star Wars: The Skywalker Saga اشاره کرد که توانست از رتبه شش به رتبه دوم ارتقا پیدا کند. به لطف هیجاناتی که پیرامون Mortal Kombat 1 به وجود آمده، نسخه‌ی قبلی بازی یعنی Mortal Kombat 11 Ultimate توانسته به رتبه‌ی ششم دست یابد. عناوینی مانند FIFA 23 ،Minecraft و Grand Theft Auto V نیز سه رتبه‌ی آخر جدول را به خود اختصاص داده‌اند.

در نهایت، مانند همیشه، بازی‌های محبوب نینتندو سوییچ مانند؛ Mario Kart 8 Deluxe و The Legend of Zelda: Tears of the kingdom نیز در این جدول حضور دارند. در پایین می‌توانید لیست کامل ترین بازی‌های هفتگی بریتانیا را مشاهده کنید:

Hogwarts Legacy LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Mario Kart 8 Deluxe The Legend of Zelda: Tears of the kingdom Armored Core VI: Fires of Rubicon Mortal Kombat 11 Ultimate Starfield Premium Edition Upgrade Grand Theft Auto V Minecraft FIFA 23

