برخلاف نسخه اصلی بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 که توسط Hardsuit Labs در دست توسعه بود، پروژه استودیوی The Chinese Room با Unreal Engine 5 ساخته شده است.

شرکت Paradox Interactive بالاخره دوباره از بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 رونمایی کرده و استودیوی The Chinese Room، توسعه‌دهنده عناوینی مثل Everybody’s Gone to the Rapture و Dear Esther، جای Hardsuit Labs را به عنوان سکان‌دار این پروژه گرفته است. با وجود اینکه بسیاری از کارهای انجام شده توسط استودیوی اصلی در این نسخه هم استفاده شده‌اند، استودیوی جدید تغییرات اساسی زیادی را هم در پشت صحنه اعمال کرده است.

برای مثال همان‌طور که در مصاحبه‌ای با نایب رئیس آی‌پی World of Darkness در Paradox Interactive تایید شده، در حالی که Hardsuit Labs از Unreal Engine 4 برای توسعه Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 استفاده می‌کرد، استودیوی The Chinese Room موتور پروژه را به Unreal Engine 5 تغییر داده است.

اینکه دقیقا این تغییر چه پیشرفت‌های بصری و فنی را در بر خواهد داشت مشخص نیست، خصوصا با توجه به اینکه این بازی برخلاف برنامه‌های قبلی دیگر میان نسلی نیست. اما با توجه به اینکه Paradox Interactive برنامه دارد تا در ادامه سال جاری اطلاعات بیشتری را در مورد این نقش‌آفرینی به اشتراک بگذارد، نیاز نیست تا برای رسیدن به پاسخ پرسش‌های خود زیاد صبر کنیم.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 برای عرضه در پائیز سال ۲۰۲۴ برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و پلتفرم PC برنامه‌ریزی شده است و Paradox معتقد است که این بازی دوباره تاخیر نخواهد خورد.