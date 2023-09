پارادوکس اینتراکتیو (Paradox Interactive) اعلام کرده که از تاریخ جدید عرضه Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 اطمینان دارد؛ چرا که در غیر این صورت، کمپین تبلیغاتی بازی را آغاز نمی‌کرد.

هنگامی که پارادوکس اینتراکتیو در اوایل سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که عرضه Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده و توسعه‌دهنده اولیه آن «Hardsuit Labs» از پروژه کنار گذاشته شده است، بسیاری در انتظار بدترین‌ها بودند و نمی‌دانستند که در نهایت، بازی روشنایی روز را به خود خواهد دید یا خیر. از این گذشته، پس از تصمیم‌گیری پارادوکس اینتراکتیو برای کنار گذاشتن Hardsuit Labs، پروسه توسعه بازی تا مرز لغو شدن پیش رفت.

با این حال، اخیراً پارادوکس بازی را مجدداً معرفی و تأیید کرده که Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 اکنون توسط استودیوی The Chinese Room در حال توسعه است و بازه انتشار آن، برای پاییز ۲۰۲۴ هدف‌گذاری شده است. اما سوال اینجاست که آیا ممکن است شاهد تأخیر دوباره در تاریخ عرضه این بازی باشیم؟

به گفته شان گرینی (Sean Greaney)، مسئول آیپی World of Darkness، این اتفاق نخواهد افتاد. گرینی در مصاحبه اخیر خود با Digital Trends گفت که پارادوکس اینتراکتیو “اطمینان دارد” بازی به بازه انتشار خود خواهد رسید؛ به همین دلیل کمپین بازاریابی آن را از سر گرفته است. در واقع، پروژه قبلاً مرحله آلفای توسعه را پشت سر گذاشته و در پشت صحنه، به پیشرفت خوب خود ادامه می‌دهد.

اگر ما از پنجره انتشار جدید مطمئن نبودیم، کمپین بازاریابی جدید را شروع نمی‌کردیم. دلیلی وجود دارد که ما برای مدتی در حال بازاریابی این عنوان نبوده‌ایم؛ ما می‌خواستیم استودیوی The Chinese Room این فرصت را داشته باشد تا بازی را از مرحله آلفای توسعه عبور دهد. اکنون که در حال عبور از آلفا هستیم، زمان آن فرا رسیده که با طرفداران خود صحبت کنیم.

جالب اینجاست که از قرار معلوم، استودیوی The Chinese Room توسعه بازی را به طور کامل ریبوت نکرده است. در واقع، بسیاری از کارهایی که در ابتدا توسط Hardsuit Labs برای بازی انجام شد، هنوز در حال استفاده هستند؛ از طراحی هنری شخصیت‌ها گرفته تا موضوع اصلی داستان بازی، همگی همچنان در پروسه تولید بازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه‌ بر این، به تازگی مشخص شده که The Chinese Room توسعه Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 را به آنریل انجین ۵ منتقل کرده است.

بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در پاییز سال ۲۰۲۴ برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.