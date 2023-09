بازی Alone in the Dark تا سال ۲۰۲۴ تاخیر خورد

انتشار بازی ترسناک Alone in the Dark به ۲۶ دی ۱۴۰۲ (۱۶ ژانویۀ ۲۰۲۴) موکول شد تا با بازی‌های مورد انتظار Alan Wake 2 و Marvel’s Spider-Man 2 رقابت نکند.

تیم سازنده در پیام تاخیر بازی نیز حتی به این موضوع اشاره کرده است:

قصد ما از این تاخیر، عدم رقابت با عرضۀ حماسی آلن و جاخالی دادن تارهای مرد عنکبوتی در میان ساختمان‌های باشکوه نیویورک است. هدف ما این است که تا حد امکان به ریشه‌ها پایبند باشیم و تا جایی که می‌شود Alone in the Dark واقعی را ارائه دهیم. با توجه به دلایل ذکر شده، تصمیم گرفتیم انتشار بازی را به ۱۶ ژانویۀ ۲۰۲۴ موکول کنیم. این تاخیر در عرضه دو هدف خواهد داشت: اول این که بهترین و کامل‌ترین تجربۀ ممکن را ارائه دهیم و دوم این که در ماه شلوغ اکتبر قرار نگیریم.

بازی Alone in the Dark در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۲ (۱۶ ژانویۀ ۲۰۲۴) برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و PC عرضه خواهد شد.