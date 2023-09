بازی بعدی سازنده God of War احتمالا در ژانر RPG خواهد بود

پیش از این تایید شده بود که استودیوی سانتا مونیکا (Santa Monica)، خالق سری God of War، چندین پروژۀ مختلف در دست ساخت دارد. بر اساس آگهی شغلی جدید، این پروژه‌ها، یا حداقل یکی از آن‌ها، شامل المان‌های نقش‌آفرینی (RPG) می‌شود. اگرچه این احتمال نیز وجود دارد که بازی مذکور به طور کامل در ژانر نقش ‌آفرینی قرار داشته باشد.

با توجه به آگهی شغلی منتشر شده از سوی فرناندو سکو (Fernando Secco)، برنامه‌نویس ارشد استودیوی سانتا مونیکا، آن‌ها روی یک آی‌پی (IP) رونمایی نشده کار می‌کنند و نقش او «رهبری تیم حول پیش‌روی در دنیای بازی» است. او در ادامه توضیح می‌دهد که به همراه تیم کوچکی از برنامه‌نویسان، روی مواردی که شامل المان‌های پیش‌روی می‌شوند (سیستم‌های نقش‌آفرینی، بارگذاری منابع، تروفی‌ها، فایل ذخیره‌سازی و …) کار می‌کند.

همان‌طور که می‌دانید، پیش از این در آگهی‌های شغلی به ساخت نسخۀ بعدی از سری God of War اشاره شده بود. استودیوی سانتا مونیکا در حال حاضر روی دو پروژۀ مختلف کار می‌کند؛ یکی از آن‌ها توسط کوری بارلاگ (Cory Barlog) هدایت می‌شود و طبق شایعه‌ها، یک آی‌پی جدید علمی تخیلی خواهد بود. بازی دیگر نیز توسط تیم سازندۀ God of War Ragnarok توسعه می‌یابد و احتمال دارد ادامه‌ای بر سری God of War باشد. شایعه‌ای حول توسعۀ بستۀ‌الحاقی برای God of War Ragnarok نیز وجود دارد.