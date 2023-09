آثار سینمایی دی‌سی علی‌رغم جذابیت‌هایی که طی دهه‌های گذشته داشته‌اند اما پایان‌های جنجالی و بدون پاسخی را از خود بر جای گذاشته‌اند که انتقادات گوناگونی را به همراه داشته است.

شاید بتوان گفت که همکاری استودیو دی‌سی و کمپانی برادران وارنر یکی از فاجعه‌بارترین اتفاقات تاریخ سینما به شمار می‌رود که سبب شده تا نه تنها دخالت‌های احمقانه و نابجایی را از سوی این کمپانی شاهد باشیم، بلکه آن‌ها بارها و بارها دنیای سینمایی دی‌سی را ریبوت کرده، توقیف نموده و یا به شکلی احمقانه به پایان رسانده که نتیجه چیزی جز ده‌ها فیلم شکست خورده و خشم طرفداران دی‌سی را در پی نداشته است.

یکی از مسائلی که از دیرباز یار و یاور آثار ژانر ابرقهرمانی در تاریخ سینما بوده، سکانس‌های پایانی سوال‌برانگیز می‌باشد که راه را برای ساخت پروژه‌های مختلفی در دنیاهای سینمایی این ژانر باز گذاشته است. پایان‌بندی‌هایی که بعضاً با کلیف هنگر روبرو بوده و وظیفه داشته تا سوالات و ابهاماتی را ایجاد نماید که مخاطب را نسبت به تماشای فیلم‌های پیش روی کنجکاو نماید. کلیف هنگرهایی که اگر چه دنیای سینمایی مارول حسابی بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده و برنامه ریزی مناسبی انجام داده اما این مسئله گریبان‌گیر پروژه‌های مختلفی از دنیای سینمایی دی‌سی شده است؛ زیرا اساساً بحث ساخت دنباله‌های آثار مرتبط با دی‌سی زیر نظر مدیریت کمانی برادران وارنر، به خودی خود یک چالش عجیب و غریب محسوب می‌شود.

به همین سبب نیز در مقاله امروز به سراغ ۱۰ کلیف هنگر جنجالی و جذابی رفته‌ایم که ایده‌های هیجان‌انگیزی را مطرح کرده و سپس به امان خدا آن‌ها را رها کرده است.

مستر مایند در سکانس پایان فیلم‌های Shazam (شزم)

