منتظر DLC بازی The Legend of Zelda: Tears of the kingdom نباشید

درحالی که دو DLC بزرگ برای نسخه‌ی قبلی Zelda عرضه شده بود، به نظر قرار نیست برای The Legend of Zelda: Tears of the kingdom چنین اتفاقی رخ بدهد.

طی مصاحبه‌ای با نشریه Famitsu، تولیدکنندۀ بازی Tears of the Kingdom، ایجی آنوما (Eiji Aonuma)، اعلام کرد که قصد ندارد برای این نسخه از بازی، محتویات اضافه عرضه کند، زیرا تیم سازنده بازی تمام محتویاتی که لازم بوده را در بازی اعمال کرده و دیگر نمی‌توان محتویات جدیدی را به آن اضافه کرد.

از دیدگاه او، آن‌ها تمامی بخش‌های بازی را برای خلق گیم‌پلی جدید در دنیای Zelda زیر و رو کرده‌اند و دیگر امکان اضافه کردن ایده‌های خلاقانه وجود ندارد.

او در ادامه صحبت‌هایش گفت:

در ابتدا ما قصد نداشتیم تا نسخه‌ی دوم بازی را بسازیم اما از آنجایی که هنوز پتانسیل آن را داشت تا تجربه‌ای جدید با گیم‌پلی نوآورانه ارائه دهد، ما بازی را در سرزمین Hyrule ادامه دادیم.

او حول ادامه‌ی این سری نیز نظر خود را اینگونه بیان کرد:

اگر ما در آینده دلیل قانع کننده‌ای پیدا کنیم، قطعا دوباره به دنیای این بازی بازخواهیم گشت. حال ممکن است این اتفاق به عنوان دنباله و یا یک نسخه‌ی کاملا جدید رخ دهد. امیدوارم که طرفداران منتظر نسخه‌ی بعدی باشند چرا که تجربه‌ای کاملاً متفاوت را در نظر داریم خلق کنیم.

داستان The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، در ورژن دوباره چیده شده‌ای از دنیای Hyrule، که اتفاقات قبلی نیز در آن جریان داشت، رخ می‌دهد.

Breath of the Wild، نسخه‌ی قبلی این بازی، دو DLC نسبتا بزرگ دریافت کرد که اولی با نام The Master Trials، مودهای مختلفی را به گیم‌پلی بازی اضافه می‌کرد و محتوای اضافی دوم با نام The Champions’ Ballad، داستان جدیدی را در کنار یک موتور سیکلت به عنوان وسیله نقلیه، به پلیرها ارائه می‌داد.

Tears of the Kingdom نیز در ابتدا قرار بود به عنوان یک DLC برای Breath of the Wild عرضه شود، اما هنگامی که ایده‌های فراوانی به ذهن تیم سازنده خطور کرد، آن‌ها تصمیم گرفتند تا آن را به عنوان ادامه‌ی بازی و نسخه‌ی دوم عرضه کنند.