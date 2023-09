آیا بازی Lies of P می‌تواند طلسم آثار سولزلایک را بشکند و تجربه‌ای فراتر از یک بازی الهام گرفته از آثار میازاکی را ارائه کند؟

یک دهه‌ای می‌شود که آثار سولز‌لایک استودیو فرام سافتور، تبدیل به منبع الهام عظیمی برای سازندگان آثار اکشن نقش‌آفرینی شده‌اند و شاهد کلون‌ها و سولز‌لایک‌های الهام گرفته‌ی متعددی، از سری The Surge گرفته تا Nioh بوده‌ایم. آثار این چنینی، معمولا یا مثل Nioh در سطح بسیار بالایی قرار داشته‌اند و یا مانند Lords of the Fallen، با وجود نقاط قوت مختلف، از مشکلات فنی و ساختاری مختلفی رنج می‌برده‌اند و معمولا کمتر شاهد عنوانی کاملا شکست خورده در این ژانر بوده‌ایم.

بازی Lies of P که چیزی کمتر از دو هفته تا زمان انتشارش فاصله داریم، جدیدترین عنوان الهام گرفته از آثار فرام سافتور و میازاکی است که این بار تجربه‌ای هاردکور و سولزلایک را به ورژن متفاوتی از دنیای پدر ژپتو و پینوکیو برده‌ است.

Lies of P

منبع متن: gamefa