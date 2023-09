پوسترهای تازه فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

به تازگی پوسترهایی برای فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes منتشر شده که شخصیت‌های اصلی را نشان می‌دهد. فیلم بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) پیش‌درآمدی است که برای مجموعه فیلم‌های «بازی‌های گرسنگی» ساخته شده و بر اساس کتابی به همین […]

به تازگی پوسترهایی برای فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes منتشر شده که شخصیت‌های اصلی را نشان می‌دهد. فیلم بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) پیش‌درآمدی است که برای مجموعه فیلم‌های «بازی‌های گرسنگی» ساخته شده و بر اساس کتابی به همین نام است. این فیلم داستان دوران جوانی کوریولانوس اسنو با بازی تام بلیث را دنبال می‌کند، سال‌ها قبل از اینکه او به دیکتاتور پانم تبدیل شود. اسنوی جوان دوستی بسیار خوبی با دختری جوان از منطقه ۱۲ به نام لوسی گری بیرد با بازی ریچل زگلر شکل می‌دهد. این فیلم داستان این دو را بازگو خواهد کرد، داستانی که مطمئنا روی شخصیت اسنو بسیار تأثیرگذار خواهد بود. پوسترهایی برای فیلم «بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها» منتشر شده که شخصیت‌های اصلی این اثر سینمایی را نشان می‌دهد. دو پوستر شخصیت کوریولانوس اسنو با بازی تام بلیث و لوسی گری بیرد با بازی ریچل زگلر را به رخ می‌کشد و دو پوستر دیگر نیز هانتر شفر در نقش تیگریس اسنو و جاش آندرس ریورا را به نمایش می‌گذارد. در ادامه می‌توانید این پوسترها را مشاهده کنید. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

The Hunger Games, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, فیلم بازی‌های گرسنگی

منبع متن: gamefa