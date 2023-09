گزارش: نینتندو از سوییچ ۲ در Gamescom رونمایی کرده است

طبق گزارشات منتشر شده، نینتندو در جریان رویداد Gamescom دموهای فنی از جانشین کنسول سوییچ را به برخی توسعه‌دهندگان و خبرنگاران نمایش داده است.

این گزارشات را Eurogamer منتشر شده و VGC هم توسط منابع خود آن‌ها را تایید کرده است. به گفته این نشریه، نینتندو به صورت خصوصی از برخی توسعه‌دهندگان دعوت کرده و دموهای فنی ویژه‌ای را از کنسول جانشین سوییچ برای آن‌‎ها تدارک دیده است. این کنسول به احتمال زیاد سال آینده عرضه خواهد شد.

طبق این گزارشات یکی از این دموها بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild بوده که با نرخ فریم و وضوح تصویر بالاتر روی کنسول جدید اجرا می‌شده است. یک منبع دیگر VGC گفته که دموی فنی تحسین برانگیز Epic Games یعنی The Matrix Awakens هم روی این سخت‌افزار جدید اجرا شده است. این دمو اولین بار در سال ۲۰۲۱ برای ایکس باکس سری ایکس/اس و پلی استیشن ۵ منتشر شده بود. گفته شده که این دمو با استفاده از فناوری DLSS روی سخت‌افزار نینتندو اجرا شده است.

نینتندو هنوز از برنامه‌‌های خود برای نسل بعد رونمایی نکرده است، اما گزارشات حاکی از عرضه یک کنسول جدید در اواخر سال ۲۰۲۴ می‌دهند. در حالی که اطلاعات دقیقی از سخت‌افزار این کنسول در دسترس نیستند، اما VGC گفته که همانند سوییچ با یک کنسول هیبریدی طرف خواهیم بود.

دکتر سرکان توتو (Serkan Toto) که یک محقق صنعت بازی‌های ویدیویی در توکیو است به VGC گفته که عرضه یک کنسول در سال ۲۰۲۴ برای نینتندو منطقی است، چرا که انتظار افت قابل توجه فروش سوییچ در سال آینده می‌رود. او گفت:

به نظر من با توجه به امور مالی کلی نینتندو، واضحا زمان برای سخت‌افزار جدید در سال ۲۰۲۴ فرا رسیده است. انتظار می‌رود که نسبت به امسال در سال آینده شاهد افت فروش ۱۶.۵ درصدی سخت‌افزار باشیم. تنها راه متوقف کردن این ضرر عرضه یک کنسول جدید است. نیمه دوم سال ۲۰۲۴ پنجره زمانی منطقی به نظر می‌رسد.