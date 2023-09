بازیگر نقش ابی در سریال The Last Of Us انتخاب شده است

کریگ مازن در جریان صحبت‌های جدید خود از آینده سریال The Last Of Us و انتخاب بازیگر نقش ابی گفته است.

بازی‌های The Last Of Us (آخرین بازمانده از ما) را با قاطعیت می‌توان به عنوان یکی از پرافتخارترین فرنچایزهای تاریخ صنعت‌های بازی‌های ویدیویی خطاب کرد که از دنیای پسا-آخرالزمانی و موجودات آدم‌خوار خود بهره گرفت که رابطه پدر و دختری بسیار زیبا و تاثیرگذاری را به تصویر بکشد. فرنچایزی که محبوبیت آن سبب شد تا کمپانی سونی در همکاری با شبکه HBO اقتباسی تلویزیونی و پرهزینه از آن را تولید نماید که فصل نخست آن با هنرنمایی پدرو پاسکال و بلا رمزی در قامت جوئل و الی امسال به پخش در آمد و موفقیتی بی‌سابقه و تحسین‌برانگیز را کسب نمود.

موفقیتی که سبب شده تا انتظارات از فصل دوم آن به شدت افزایش پیدا نماید. فصلی که سر و کله شخصیتی به نام ابی پیدا شده و اتفاقاتی غیرمنتظره و تلخ را رقم خواهد زد که قطعاً بینندگان تازه وارد به دنیای The Last Of Us را حسابی شوکه خواهد کرد. شخصیتی که طبق صحبت‌های جدید کریگ مازن، یکی از خالقین اقتباس تلویزیونی، بازیگر آن انتخاب شده ولی از رونمایی آن خودداری خواهد کرد.

در حالی که بسیاری از طرفداران این فرنچایز گمان می‌کنند که بازیگر نقش ابی از بین نام‌های شنون بری و بیلی باس برگزیده خواهد شد اما کریگ مازن اعلام کرده که بازیگر آن را انتخاب کرده و تا زمانی که اعتصابات ادامه داشته باشد، از رونمایی نام وی خودداری خواهد کرد.

اعتصابات ما را در میانه مسیر متوقف کرد. همه چیز به درستی در حال طی کردن پروسه خود بود و بازیگر نقش ابی نخستین مسئله‌ای بود که قصد رسیدگی به آن را داشتیم. در حالی که به جریان اعتصاب‌کنندگان احترام می‌گذاریم، باید بگویم که فکر می‌کنم تصمیم درستی را در قبال انتخاب بازیگر انجام داده‌ایم که البته در زمان معرفی، برخی از مردم مخالف تصمیم ما خواهند بود.

او همچنین به صحبت درباره کلیت سریال The Last Of Us پرداخته و اعلام کرده که در این فرنچایز شاهد دوگانگی بین مفهوم عشق و نفرت هستیم.

زمانی که پای خانواده و یا عزیزانتان به میان آید، برای حفاظت از آن‌ها دست به هرکاری خواهید زد. هیچکس نمی‌تواند مفهوم محافظت از فرزند شما را زیر سوال ببرد به جز زمانی که برای محافظت وی حاضر به فدا کردن فرزندان انسان‌های دیگر شوید. اگر که شما رویه دوم را در پیش بگیرید، نتیجه چه خواهد بود؟ عشقی که از دیدگاهی متفاوت، چندان مورد قبول نخواهد بود.

پیش از به راه افتادن جنجال اعتصابات، کریگ مازن به همراهی نیل دراکمن موفق شده بود تا پیش‌نویس اولیه فصل دوم سریال The Last Of Us را تهیه کرده تا او و باقی تیمش بتوانند چشم اندازی برای باقی مسائل مربوطه داشته باشند. با این حال به راه افتادن این جریان پر سر و صدا علی‌رغم آن که تاثیری در زندگی و کار کریگ مازن نخواهد داشت اما او امیدوار است که طرفین درگیر در ماجرا بتوانند به یک نتیجه قابل قبول رسیده تا بلکه هالیوود نیز از شرایط فعلی نجات پیدا کند.

در هر حال باید صبر کرد و دید که شرایط اعتصابات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. امید می‌رود که طرفین درگیر در ماجرا هر چه زودتر نسبت به خواسته‌های یکدیگر راه‌حلی منطقی در پیش گرفته تا نه تنها پروسه تولید فصل دوم سریال محبوب و تماشایی The Last Of Us ادامه پیدا کند، بلکه کریگ مازن نیز بازیگر نقش ابی را به صورت رسمی معرفی نماید.

