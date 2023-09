رسمی: Summer Game Fest در ژوئن ۲۰۲۴ بازخواهد گشت

حالا که تکلیف E3 مشخص نیست، برگزارکننده Summer Game Fest اعلام کرده است که این رویداد در سال آینده نیز برگزار خواهد شد.

آینده E3 همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پس از خروج سونی در سال ۲۰۱۹ (که یکی از تحلیلگران آن را احمقانه و خطای بزرگ استراتژیک خواند) و پس از آن مشکلات بهداشتِ عمومی مربوط به شیوع ویروس Covid-19، بزرگترین رویداد دنیای بازی‌های ویدیویی از هم پاشید و تاکنون نتوانسته است روی پای خود بایستد. با این وجود اما صنعت بازی‌ها خود را با شرایط وفق داد و Summer Game Fest جای خالی E3 را پُر کرد؛ رویدادی که اخیراً برگزاری آن برای سال پنجم نیز تائید شده است.

خبر بالا توسط جف کیلی (Geoff Keighley)، خالق، میزبان و تهیه‌کننده Summer Game Fest و از طریق حساب رسمی توییتر او، به اطلاع بازی‌بازان رسیده است. کیلی با انتشار توییتی اعلام کرد که این رویداد در ژوئن سال آینده بازخواهد گشت و در لس آنجلس برپا خواهد شد؛ هرچند که فعلاً تاریخ دقیقی برای برگزاری آن مشخص نیست.

در ژوئن بعدی، Summer Game Fest به لس آنجلس بازخواهد گشت تا آینده دنیای بازی‌ها را جذاب و هیجان‌انگیز، جشن بگیرد. برای دریافت جزئیات بیشتر، در ماه‌های آینده گوش به زنگ بمانید! جف کیلی

در چند سال گذشته، بازی‌های بزرگی در Summer Game Fest معرفی شده یا نمایش داشته‌اند؛ به عنوان مثال می‌توان از عناوین Crash Bandicoot 4: It’s About Time در ۲۰۲۰، Elden Ring در ۲۰۲۱، The Last of Us Part 1 در ۲۰۲۲ و Final Fantasy 7 Rebirth در در سال ۲۰۲۳ نام برد. اما به نظر شما سورپرایز بزرگ این رویداد در سال آینده، چه عنوانی خواهد بود؟ و اینکه آیا می‌توانید Summer Game Fest را به E3 ترجیح دهید؟ با گیمفا در میان بگذارید.

