تریلر و پوستر تازه انیمیشن سریالی Castlevania: Nocturne

به تازگی سرویس آنلاین نتفلیکس تریلر و پوستری را برای انیمیشن سریالی Castlevania: Nocturne منتشر کرده است.

انیمیشن سریالی کسلوانیا: منظره شب (Castlevania: Nocturne) دنباله‌ای بسیار مورد انتظار برای انیمیشن سریالی «کسلوانیا» به شمار می‌رود که اتفاقات آن در دوران انقلاب فرانسه جریان دارد و داستان نبرد با هیولاها و خون‌آشام‌ها را به نمایش در می‌آورد.

به تازگی سرویس آنلاین نتفلیکس تریلری را برای انیمیشن سریالی «کسلوانیا: منظره شب» منتشر کرده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید. این اثر قرار است داستان ریچر بلمونت با صداپیشگی ادوارد بلومل و ماریا رینارد با صداپیشگی پیکسی دیویس را بازگو کند.

سرویس آنلاین نتفلیکس علاوه بر این تریلر تازه، پوستری نیز برای انیمیشن سریالی «کسلوانیا: منظره شب» منتشر کرده که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید. این پوستر دو شخصیت اصلی داستان یعنی ریچر بلمونت و ماریا رینارد را به تصویر می‌کشد. این سریال تازه بر اساس بازی Symphony of the Night و Rondo of Blood ساخته شده و مطمئنا داستانی جذاب را برای طرفداران به نمایش خواهد گذاشت.

سرویس آنلاین نتفلیکس اولین فصل از انیمیشن سریالی «کسلوانیا: منظره شب» را در تاریخ ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۲۳ میلادی (پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲) پخش خواهد کرد.

