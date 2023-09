ساموئل ال جکسون قرار است در فیلم اکشن The Beast نقش رئیس جمهور آمریکا را بازی کند.

فیلم بیست (The Beast) اثری اکشن و مهیج به شمار می‌رود که در آن ساموئل ال جکسون قرار است نقش شخصیت اصلی داستان را بازی کند. او در این فیلم نقش پوتوس رئیس جمهور آمریکا را بازی می‌کند که در ماشین ریاست جمهوری خودش مورد حمله قرار می‌گیرد. این فیلم در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو معرفی می‌شود و استودیوها برای خرید آن رقابت خواهند کرد.

خلاصه داستان رسمی منتشر شده برای این اثر سینمایی به شرح زیر است:

وقتی یک گروه از شبه نظامیان ناشناس یک کودتا علیه رئیس جمهور آمریکا با بازی ساموئل ال جکسون را ترتیب می‌دهند، این رئیس جمهور متوجه توانایی‌های تهاجمی و محرمانه بیست یا همان خودروی ریاست جمهوری می‌شود. رئیس جمهور که از همسرش جدا شده باید نحوه کنترل بیست را یاد بگیرد تا بتواند جان خودش و همچنین جان مأمور سرویس مخفی به نام تافت با بازی جوئل کینامن را نجات بدهد.

در کنار ساموئل ال جکسون، جوئل کینامن نیز قرار است در این اثر سینمایی نقش‌آفرینی کند و سکان کارگردانی این اثر را نیز جیمز مادیگان در دست دارد، کسی که سابقه کار در فیلم مگ (The Meg) و فیلم تبدیل‌شوندگان: ظهور جانوران (Transformers: Rise of the Beasts) را در کارنامه خودش دارد.

منبع: movieweb