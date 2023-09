تریلر فیلم One Life با بازی آنتونی هاپکینز منتشر شد

فیلم One Life داستان واقعی زندگی نیکولاس وینتون فقید را روایت می‌کند که در طول جنگ‌جهانی دوم جان صدها کودک را از مرگ حتمی نجات داد.

نیکلاس وینتون که خود اصالتاً آلمانی بود. در جریان جنگ‌جهانی دوم سفری به چک‌اسلواکی سابق داشت که در آن زمان تحت اشغال آلمان نازی بود.

او در آنجا توانست لیستی از ۶۶۹ کودک را تهیه کند و پس از بازگشت به انگلستان او توانست با انجام اقداماتی قانونی این کودکان را با قطار به انگلستان منتقل کند و برای آن‌ها خانه و سرپناه فراهم کند و بدین‌ ترتیب وی آن‌ها را از مرگ حتمی در اردگاه‌های کار اجباری آلمان نجات داد. این عملیات بعدها Kindertransport (انتقال کودکان) نام گرفت.

آنتونی هاپکینز افسانه‌ای نقش وی را در دورانی از میانسالی وی روایت می‌کند که او هنوز هم از بابت اینکه نتوانسته کودکان بیش‌تری را نجات دهد شرمسار است. او در سال ۱۹۸۸ به یک برنامه‌ی تلویزیونی به نام That’s Life (این زندگی است) دعوت می‌شود تا با کودکانی که بیش از ۵۰ سال قبل نجات داده روایت کند؛ این اتفاق تأثیر عمیقی بر وی می‌گذرد و به وی کمک می‌کند تا به آرامش برسد.

روایت فیلم One Life (یک زندگی) به صورت متناوب به گذشته باز می‌گردد تا ابعاد کامل‌تری را از عملیات Kindertransport بیان کند. جانی فلین نقش وینتون جوان را ایفا می‌کند.

شما می‌توانید تریلر منتشر شده از فیلم One Life را در زیر تماشا کنید.

فیلم One Life به کارگردانی جیمز هاوز و بر اساس فیلمنامه‌ای از لوسیندا کاکسون و نیک دریک توسعه یافته است. هاوز پیش‌تر به خاطر کار بر روی سریال Doctor Who (دکتر هو) و سریال Slow Horses (آسب‌های آرام) شناخته می‌شود. فیلمنامه‌ی این اثر از کتاب If It’s Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton نوشته‌ی باربارا وینتون، دختر نیکولاس وینتون فقید، اقتباس شده است. از بازیگران این سریال می‌توان به آنتونی هاپکینز و جانی فلین اشاره کرد.

فیلم One Life در تاریخ ۱ ژانویه‌ی ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۲) در سینماهای انگلستان به روی پرده‌ی نقره‌ای می‌رود. هنوز تاریخ انتشار جهانی این فیلم اعلام نشده است.

منبع: کولایدر