انیمه The Boy and the Heron آخرین اثر هایائو میازاکی نخواهد بود

به نظر می‌رسد که برخلاف گفته‌های هیائو میازاکی، انیمه The Boy and the Heron آخرین ساخته وی پیش از بازنشستگی نخواهد بود.

پس از وقفه‌ای ۱۰ ساله شاهد بازگشت هایائو میازاکی به میادین با انیمه تحسین شده و جذاب The Boy and the Heron (پسرک و حواصیل) هستیم که تمامی توجهات را به سمت خود معطوف کرده است. یکی از دلایلی که سبب شد تا این پروژه بیش از پیش مورد توجه مخاطبین قرار بگیرد، اعلامیه‌های استودیو جیبلی حول محور این بود که با آخرین ساخته هایائو میازاکی پیش از بازنشستگی طرف هستیم و The Boy and the Heron به عنوان یک یادگار برای نوه و طرفدارانش باقی خواهد ماند.

با این حال به نظر می‌رسد که چنین ادعایی صحبت نداشته و شاید که تنها یک حقه تبلیغاتی بوده است. زیرا طبق تازه‌ترن گزارش منتشر شده، هایائو میازاکی ایده پردازی برای ساخت انیمه بعدی خود را آغاز کرده است. انیمه The Boy and the Heron در حالی که بر روی کاغذ اقتباسی از رمان How Do You Live (چگونه زندگی می‌کنی) محسوب می‌شود اما شاهد تغییرات ریز و درشت بسیاری در محصول نهایی هستیم که نشان از جسارت هایائو میازاکی داشته و طی هفته‌های گذشته ساخته او با استقبال شگفت‌انگیزی از سوی مخاطبین مواجه شده است. استقبالی که شاید او را متقاعد کرده که فعلاً از بازنشستگی در سن ۸۲ سالگی دست بکشد.

یکی از اعضای استودیو جیبلی در طی صحبت‌های تازه خود اعلام کرده که The Boy and the Heron آخرین ساخته این مرد بزرگ دنیای انیمه نخواهد بود و او با ایده‌های جدید در کنار باقی اعضای استودیو مشغول تولید اثر جدیدی هستند که البته از اشاره به نام آن خودداری کرده است.

اعلام این که هایائو میازاکی پس از اکران انیمه The Boy and the Heron برای همیشه از تولید آثار ارزشمند خود دست خواهد کشید، خبری ناراحت کننده بود که عزم مخاطبین سینما را برای تماشای ساخته وی بیش از پیش جزم نموده بود. حال به نظر می‌رسد که شاهد ساخت حداقل ۱ پروژه دیگر توسط وی خواهیم بود که باید تا انتشار اطلاعات بیشتر از سوی استودیو جیبلی منتظر ماند و دید که برنامه آن‌ها به چه صورت رقم خواهد خورد.

منبع: کولایدر