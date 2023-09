تریلر سریال Monarch: Legacy of Monsters

به تازگی سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس تریلری را برای سریال Monarch: Legacy of Monsters منتشر کرده است.

سریال مونارک: میراث هیولاها (Monarch: Legacy of Monsters) جدیدترین اثر ساخته شده از فرنچایز MonsterVerse به شمار می‌رود که حالا اولین تریلر رسمی از آن منتشر شده که نیم نگاهی از درون این اثر را برای مخاطبان و طرفداران این فرنچایز به نمایش در می‌آورد.

سریال «مونارک: میراث هیولاها» در کنار فیلم گودزیلا (Godzilla) محصول سال ۲۰۱۴، فیلم کونگ: جزیره جمجمه (Kong: Skull Island) محصول سال ۲۰۱۷، فیلم گودزیلا: پادشاه هیولاها (Godzilla: King of the Monsters) محصول سال ۲۰۱۹ و فیلم گودزیلا در برابر کونگ (Godzilla vs. Kong) محصول سال ۲۰۲۱ و همچنین فیلم در حال ساخت گودزیلا دربرابر کونگ: امپراتوری جدید (Godzilla x Kong: The New Empire) بخشی از این فرنچایز هیولایی است. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده برای این سریال را مشاهده یا دانلود کنید.

سریال «مونارک: میراث هیولاها» داستان خواهر و برادری را دنبال می‌کند که راه پدر خودشان را دنبال می‌کنند و ارتباط خانواده‌شان با سازمانی مخفی موسوم به مونارک را کشف می‌کنند. سرنخ‌هایی که پیدا می‌کنند، آن‌ها را به سمت دنیای هیولاها و همچنین سازمان مونارک سوق می‎‌دهد. این اثر در سه نسل بازگو می‎‌شود و اسرار پنهان شده و مدفوق را آشکار می‌کند و رویدادهای مخوف و تکان‌دهنده‌ای را به نمایش می‌گذارد.

از جمله بازیگرانی که در سریال «مونارک: میراث هیولاها» نقش‌آفرینی می‌کنند می‌توان به کرت راسل، وایت راسل،‌ آنا ساوای، کیرسی کلمونز، رن واتابه، ماری یاماموتو و تعدادی دیگر اشاره کرد. این سریال توسط کریس بلک خلق شده و قرار است پخش آن از ماه نوامبر سال جاری میلادی از سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس شروع شود.

منبع: movieweb